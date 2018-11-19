19 ноября 2018, понедельник

В Лихтенштейне умер потомок основателя заповедника Аскания-Нова барон Фальц-Фейн

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Эдуард фон Фальц-Фейн умер при трагических обстоятельствах
Фото: Эдуард фон Фальц-Фейн via Facebook

Эдуард фон Фальц-Фейн умер при трагических обстоятельствах

В столице Лихтенштейна Вадуце на 107-м году жизни погиб спортивный деятель, меценат, потомок основателя заповедника Аскания-Нова барон Эдуард фон Фальц-Фейн.

По информации Vaterland, 106-летний предприниматель погиб в собственном доме при пожаре. Огонь охватил его жилище примерно в 8:45 утра в субботу, 17 ноября. Прибывшие на место происшествия пожарные обнаружили барона мертвым.

Причины пожара на данный момент неизвестны.

Барон Эдуард Александр фон Фальц-Фейн был самым старым жителем Лихтенштейна. 14 сентября он отпраздновал свое 106-летие.

Эдуард фон Фальц-Фейн родился 14 сентября 1912 года в селе Гавриловка, нынешняя Херсонская область. Он - племянник основателя заповедника Аскания-Нова Фридриха Эдуардовича Фальц-Фейна.

После переворота 1917 года вместе с родственниками Эдуард фон Фальц-Фейн выехал в Германию, затем поселился во Франции, а затем перебрался в Лихтенштейн.

В Украине награжден орденами князя Ярослава Мудрого и За заслуги.

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