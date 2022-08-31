В Лейпциге неизвестные подожгли детсад и дом беженцев из Украины
Украинские беженцы (Фото:REUTERS/Kuba Stezycki)
В немецком Лейпциге неизвестные пытались поджечь детский сад, в котором воспитываются бежавшие от войны в Украине дети. Инцидент произошел в субботу, 27 августа, когда детский сад уже закрылся.
Об этом сообщает Bild.
Злоумышленники, вероятно, разлили у входа легковоспламеняющуюся жидкость и подожгли ее. Огонь не перекинулся на детсад, а только повредил дверь.
Дом беженцев, расположенный в 700 метрах от садика, также подвергся нападению с применением зажигательных устройств. Случилось это накануне – в пятницу, 26 августа, вечером.
Правоохранители допускают, что между этими поджогами есть связь.
«Из-за пространственной близости мы не исключаем, что между этими двумя приступами существует связь. Сейчас мы изучаем показания очевидцев, опрашиваем местных жителей, ищем записи с камер и проверяем социальные сети», — отметил пресс-секретарь госуправления криминальной полиции Германии Том Бернхардт.
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