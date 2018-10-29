29 октября 2018, понедельник

В Лестер Сити подтвердили гибель владельца клуба в результате крушения вертолета

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ФК Лестер подтвердил гибель своего владельца Вишая Шривадданапрабхи

ФК Лестер подтвердил гибель своего владельца Вишая Шривадданапрабхи

В британском футбольном клубе Лестер Сити подтвердили, что владелец клуба Вишай Шривадданапрабха погиб в результате крушения вертолета вечером 27 октября.

"Вишай Шривадданапрабха был среди тех, кто трагически погиб в субботу вечером, когда вертолет, на борту которого был он и еще четыре человека, потерпел крушение за пределами King Power Stadium. Ни один из пяти человек на борту не выжил", - сообщил официальный сайт клуба.

Лестер Сити выразил соболезнования родным и близким погибших.

60-летний Вишай Шривадданапрабха – основатель и генеральный директор King Power Duty Free, сети магазинов беспошлинной торговли. На сегодняшний день занимал пятое место по версии журнала Forbes в списке самых богатых людей Таиланда с состоянием $4,9 млрд и 388 - среди богатейших людей мира. Шривадданапрабха был женат, имел четверых детей.

В августе 2010 года Шривадданапрабха приобрел клуб Лестер Сити. В сезоне 2015-2016 годов под его управлением Лестер впервые в истории стал чемпионом Англии.

Напомним, вертолет, принадлежащий тайскому миллиардеру Шривадданапрабху, разбился в субботу, 27 октября, через несколько секунд после взлета в 200 метрах от домашней арены клуба. Он упал на парковке и загорелся. 

Катастрофа произошла после окончания матча 10-го тура чемпионата Англии по футболу между ФК Лестер Сити и ФК Вест Хэм Юнайтед.

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