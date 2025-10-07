В Ленинградской области РФ во вторник, 7 октября, на железнодорожном перегоне Строганово-Мшинская произошел подрыв пути с последующим схождением локомотива и вагонов поезда, перевозившего военный груз. Об этом сообщили источники NV в ГУР.

Собеседники отметили, что в результате успешно проведенной спецоперации неизвестных партизан удалось парализовать движение поездов сообщением Санкт-Петербург-Псков.

В российской железной дороге сообщили, что движение поездов на перегоне Строганово-Мшинская остановили из-за «технических причин», грузовые и пассажирские поезда движутся в обход с задержками по времени на несколько часов.

Информация об остановке движения поездов на перегоне Строганово-Мшинская / Фото: Источники NV

Из открытых источников известно, что на месте инцидента работают специальные службы, проходит расчистка железнодорожных путей от опрокинутых вагонов поезда. Однако фото и видео материалы с места происшествия пока отсутствуют, поскольку в районе аварии полностью отключен интернет, работают правоохранители.

«Подобные спецоперации снижают логистические и военные возможности РФ, ведь РЖД является основой логистики российской армии и значительным финансовым донором „бюджета войны“», — сообщил источник в ГУР.

14 сентября в Ленинградской области под откос были отправлены сразу два грузовых поезда, в том числе один с нефтепродуктами.