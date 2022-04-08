В РФ разбился истребитель МиГ-31

8 апреля, 15:11
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Судьба пилотов пока неизвестна (Фото:voennoedelo.com)

Судьба пилотов пока неизвестна (Фото:voennoedelo.com)

В пятницу, 8 апреля, в Ленинградской области РФ разбился российский истребитель МиГ-31.

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Как утверждают кремлевские пропагандистские ресурсы, оба пилоты успели катапультироваться, однако об их дальнейшей судьбе ничего не сообщается.

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Самолет рухнул в безлюдном месте в районе поселка Торковичи.

47news.ru
Фото: 47news.ru

В Минобороны РФ заявили, что причиной крушения могла стать «техническая неисправность».

Редактор: Олег Кононенко

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Теги:   Россия Крушение самолета Российские самолеты Миг-31

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