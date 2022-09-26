В Латвии пройдут тренировочные учения с применением HIMARS 26 сентября, 09:46 HIMARS доставят для тренировочных учений в Латвии 26 сентября (Фото:defense.gov)

В понедельник, 26 сентября, в Латвию доставят артиллерийские ракетные системы HIMARS для проведения тренировочных учений.

Об этом сообщили в Минобороны Латвии, пишет Delfi.

Тренировочные учения по доставке и развертыванию систем HIMARS самолетами MC-130J Commando II Сил специальных операций США в Европе пройдут по запросу латвийских Национальных вооруженных сил (НВС).

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Цель маневров — продемонстрировать возможности сотрудничества Национальных вооруженных сил Латвии и Вооруженных сил США. Военных также будут учить обнаружению, идентификации и оценке целей.

Министр обороны Артис Пабрикс, командующий Национальными вооруженными силами генерал-лейтенант Леонид Калниньш и посол США в Латвии Джон Карвайл понаблюдают за доставкой, развертыванием и имитацией стрельбы HIMARS на аэродроме Спилве.

В Лиепае системы HIMARS после прибытия отправятся на военный полигон Шкеде в Вергальской волости Южно-Курземского края для стрельбы учебными ракетами по цели в экономической зоне Латвии Балтийского моря.

Учения с применением HIMARS пройдут в Латвии на фоне полномасштабного вторжения РФ в Украину и угроз со стороны Кремля применить ядерное оружие.

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Рига поддерживает Киев в борьбе с российскими оккупантами, оказывая военную и финансовую помощь.

США передали украинской армии РСЗО HIMARS. ВСУ получили возможность наносить удары по российским складам с боеприпасами на захваченных РФ территориях Украины.

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