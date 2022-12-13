Скандал вокруг телеканала Дождь: Миграционная служба Латвии ждет объяснений по каждому работнику 13 декабря, 15:35 Миграционная служба Латвии ждет от телеканала Дождь объяснений по каждому работнику (Фото:www.facebook.com/tvrain)

В Латвии телеканалу Дождь аннулировали лицензию на вещание, но это не значит, что выданные его работникам рабочие визы должны быть автоматически аннулированы.

Об этом сообщает Rus.LSM.

Глава Управления по делам гражданства и миграции Майра Розе заявила, что ведомство ждет разъяснений, чем будут заниматься сотрудники редакции.

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По ее словам, телеканалу выдали 13 виз.

«Цель была — обеспечить вещание телеканала. Среди получателей есть режиссеры, операторы, другие сотрудники. Поэтому сейчас, когда лицензия аннулирована, надо понять, сохранилась ли цель выдачи виз», — сказала она.

Розе заявила, что само это решение не означает, что приехавшие в Латвию сотрудники Дождя должны немедленно лишиться виз.

«Как мы слышали, Дождь планирует продолжить выкладывать контент в Youtube, и это тоже в каком-то смысле создание передач. Поэтому мы написали этой компании, отправили вопросы о каждом человеке — пусть дадут пояснения, чем будет заниматься человек, и сохраняется ли изначальная цель получения визы», — сказала она.

Решение должно быть принято, исходя из ответов руководства Дождя. Их ожидают получить до 20 декабря.

6 декабря Национальный совет по электронным средствам массовой информации Латвии (NEPLP) аннулировал лицензию на вещание Дождя, сославшись на «угрозу национальной безопасности и общественному порядку». Заблокирован на территории Латвии и доступ к программам телекомпании на YouTube.

Решение прекратить трансляцию российского телеканала также приняла Литва.

Ранее вокруг Дождя вспыхнул скандал в связи с признанием его ведущего Алексея Коростелева о том, что телеканал помогает воюющим против Украины российским военным.

«Мы надеемся, что многим военнослужащим, в том числе, мы смогли помочь, например, с оснащением и с просто элементарными удобствами на фронте», — заявил он в выпуске программы Здесь и сейчас от 1 декабря, призвав зрителей писать о нарушениях прав российских военных.

Такие высказывания вызвали широкий общественный резонанс как в Украине, так и в самой Латвии, где находится офис телеканала, после чего Коростелев был уволен.

В Украине вещание телеканала было запрещено еще в 2017 году.

Причиной стали сюжеты, которые, как пояснили в Нацсовете по вопросам телевидения и радиовещания, «свидетельствуют о непризнании государственных границ» Украины, а также говорят о «посягательстве на территориальную целостность» страны.

В частности, в программе Здесь и сейчас и на сайте телеканала демонстрировались карты, на которых временно оккупированный РФ Крым был обозначен как ее территория.

В 2021 году российские власти признали Дождь «иностранным агентом», в связи с чем его редакция перебралась в Латвию.