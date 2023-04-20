В Латвии запретили отмечать 9 мая. Однако можно выразить солидарность с Украиной 20 апреля, 18:02 Флаг Латвии (Фото:marekssteins / pixabay)

Сейм Латвии в двух чтениях принял закон О запрете проведения отдельных публичных мероприятий 9 мая. Теперь в стране 9 мая запрещены какие-либо публичные мероприятия, кроме тех, которые связаны с Днем Европы.

Об этом Сейм сообщил 20 апреля.

«Всем известно, что 9 мая это день, который определенная часть общества использует, чтобы прославлять тоталитарный и оккупационный режимы. И в наших интересах предотвратить события, которые подрывают наши ценности, раскалывают общество, прославляют военную агрессию и способствуют ложному освещению исторических событий», — заявила Ева Бранте, глава Комиссии по правам человека и связям с общественностью, отвечающая за продвижение законопроекта в Сейм.

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9 мая смогут проходить мероприятия, не противоречащие цели, установленной законом, — защищать интересы государства и общественной безопасности, а также предотвращать унижение и угрозу ценностям Латвии. Также 9 мая можно будет провести мероприятия, чтобы выразить солидарность с украинским народом и почтить память пострадавших и погибших в Украине.

Закон также запрещает на всей территории Латвии 9 мая (в течение суток) и до 07:00 10 мая использование пиротехники. В публичном пространстве на открытом воздухе нельзя проводить праздничные и развлекательные мероприятия, собрания и пикеты.