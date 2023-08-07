Продырявили забор. Белорусские пограничники помогли мигрантам незаконно попасть в Латвию — фото
Четыре мужчины хотели незаконно попасть в Латвию (Фото:Государственная пограничная служба Латвии)
В Латвии заявили, что белорусские пограничники помогли нелегальным мигрантам пролезть через забор на границе и попасть на территорию страны.
Об этом сообщила Государственная пограничная служба Латвии.
По данным пограничной службы, в воскресенье, 6 августа, на границе с Беларусью наблюдалась очередная провокация с участием четырех мужчин, которые пытались незаконно проникнуть в Латвию, оборвав провода в заборе.
Пограничники с помощью технических средств зафиксировали, как несколько мужчин незаконно проникли в Латвию.
По информации службы, белорусские пограничники помогли четырем правонарушителям попасть на территорию Латвии, перерезав провода в заборе, образовав в нем дыру. А потом залатать ее, чтобы мужчины не могли попасть обратно в Беларусь.
Государственная пограничная служба отметила, что всех четырех правонарушителей задержали и вернули в Беларусь в соответствии с нормативной базой, предусмотренной законодательством о чрезвычайной ситуации.
7 июля заместитель министра внутренних дел Польши Мацей Вонсик заявил, что Россия и Беларусь организуют очередную кампанию по наплыву мигрантов в Евросоюз через польскую границу.