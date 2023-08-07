Продырявили забор. Белорусские пограничники помогли мигрантам незаконно попасть в Латвию — фото 7 августа, 23:08 Четыре мужчины хотели незаконно попасть в Латвию (Фото:Государственная пограничная служба Латвии)

В Латвии заявили, что белорусские пограничники помогли нелегальным мигрантам пролезть через забор на границе и попасть на территорию страны.

Об этом сообщила Государственная пограничная служба Латвии.

По данным пограничной службы, в воскресенье, 6 августа, на границе с Беларусью наблюдалась очередная провокация с участием четырех мужчин, которые пытались незаконно проникнуть в Латвию, оборвав провода в заборе.

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Пограничники с помощью технических средств зафиксировали, как несколько мужчин незаконно проникли в Латвию.

По информации службы, белорусские пограничники помогли четырем правонарушителям попасть на территорию Латвии, перерезав провода в заборе, образовав в нем дыру. А потом залатать ее, чтобы мужчины не могли попасть обратно в Беларусь.

Фото: Государственная пограничная служба Латвии

Государственная пограничная служба отметила, что всех четырех правонарушителей задержали и вернули в Беларусь в соответствии с нормативной базой, предусмотренной законодательством о чрезвычайной ситуации.

7 июля заместитель министра внутренних дел Польши Мацей Вонсик заявил, что Россия и Беларусь организуют очередную кампанию по наплыву мигрантов в Евросоюз через польскую границу.