В Латвии задержали таксиста, которого подозревают в шпионаже в пользу РФ 18 августа, 23:02 Правоохранители в Латвии (Фото:vdd.gov.lv)

Служба государственной безопасности Латвии 15 августа задержала таксиста, подозреваемого в участии в организации Балтийские антифашисты. Он мог шпионить в пользу России, в частности следить за военной инфраструктурой.

Об этом 18 августа сообщает пресс-служба латышского органа.

По данным следствия, через организацию «Балтийские антифашисты» подозреваемый систематически передавал российским спецслужбам информацию о личном составе и технике вооруженных сил стран-союзников, инфраструктуре Рижского порта и аэропорта, нефтяных терминалах, полигоне беспилотников, а также других стратегически важных объектах на территории страны.

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Кроме того, он передавал данные о людях и компаниях, которые поддерживают Украину и выступают против российской вооруженной агрессии.

«Получению информации способствовала работа таксиста, что позволило относительно спокойно находиться вблизи аэропорта, порта и других стратегически важных объектов», — рассказали спецслужбы.

Во время обысков у него была обнаружена символика, подтверждающая прокремлевские убеждения, в том числе флаги Поссии и СССР.

Мужчину подозревают в незаконном сборе и передаче информации иностранной разведке. Ему грозит до 10 лет заключения. Пока его содержат под стражей.

В Службе госбезопасности отмечают, что за участие в организации Балтийские антифашисты предусмотрена уголовная ответственность. Такие производства открыли уже против семи человек.