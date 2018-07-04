В Латвии утвердили запрет на обучение на русском языке в частных университетах

Обучение, как и раньше, можно будет проводить на одном из языков ЕС

В среду, 4 июля, президент Латвии Раймонд Вейонис одобрил поправки в закон о вузах, запрещающие частным университетам реализовать учебные программы на русском языке.

Об этом сообщается в официальном издании Latvijas Vēstnesis, передает Delfi.

На русском языке в прошлом году училась примерно треть студентов частных вузов Латвии.

Оппозиционная фракция Согласие, руководители ряда вузов и негосударственные организации просили не принимать нововведения. Вейонис их призыв проигнорировал.

Согласно действующему закону, иностранным языком разрешается осуществлять обучение по таким программам, где это необходимо для достижения целей обучения (языковые и культурные программы).

Обучение, как и раньше, можно будет проводить на одном из языков ЕС. В государственных вузах Латвии обучения на языках ЕС возможно лишь в отдельных случаях - для иностранных студентов и по программам, предусмотренным договорами о международном сотрудничестве. Иностранные студенты обязательно изучают латышский язык, если обучение длится дольше шести месяцев.

Ранее школу в Латвии оштрафовали за использование русского языка.