В Риге начинаются двухэтапные учения НАТО Steadfast 3 сентября, 06:57 НАТО (Фото:dlugo_svk / pixabay)

Как сообщается, в них примут участие высшие и старшие офицеры стран-членов НАТО и Швеции.

Цель этих учений — совершенствование способностей высших и старших офицеров и командиров к планированию и проведению совместных операций.

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Steadfast Pyramid, которые продлятся до 8 сентября — это первая часть учений. В ней участвуют высшие и старшие офицеры для совершенствования навыков планирования персонала.

Второй этап, Steadfast Pinnacle пройдет с 10 по 15 сентября и будет включать подготовку командиров высшего звена в области оперативного планирования, — говорится в сообщении.

Обучение Steadfast Pyramid и Steadfast Pinnacle проводятся в Латвии с 2011 года.