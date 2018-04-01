Латвия решила сообщить НАТО о запланированных РФ ракетных испытаниях над Балтийским морем

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Егерманис считает, что Россия своими учениями провокационно пытается показать силу
Фото: МИД Латвии / flickr

Егерманис считает, что Россия своими учениями провокационно пытается показать силу

Министерство иностранных дел Латвии поручило представителям страны проинформировать НАТО и ОБСЕ о российских ракетных испытаниях.

Об этом сообщил пресс-секретарь латвийского министерства Гинтс Егерманис, передает LETA.

По его словам, Россия ракетными испытаниями над Балтийским морем создает напряженность в регионе.

"На данный момент преждевременно оценивать то, каким образом будут проходить эти испытания. Российская сторона не дает полной информации. Она объявила об учениях с соблюдением всех процедур, но делает это в зонах, где ранее это не делалось, поэтому у всех стран по соседству возникают вопросы", - сказал он.

Егерманис считает, что Россия своими учениями провокационно пытается показать силу.

Ранее сообщалось, что Россия начала масштабные военные учения в оккупированном Крыму.

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