«Итак, Караляучи». В Латвии также рекомендовали переименовать Калининград
Рига, Латвия (Фото:Jorge Franganillo/flickr)
В Латвии экспертная языковая комиссия рекомендовала использовать историческое балтийское или немецкое названия Калининграда вместо российского.
Об этом лингвисты сообщили в Twitter в понедельник, 15 мая.
По их мнению, вместо русского названия Калининград уместнее употреблять в латышском языке традиционное балтийское название Караляучи (Karaļauči) или историческую немецкую версию Кенигсберг (Königsberg).
«Итак, Караляучи», — отреагировал на совет языковедов министр иностранных дел Латвии Эдгарс Ринкевичс.
9 мая в Польше официально рекомендовали отказаться от российского названия города Калининград и Калининградской области, а говорить Крулевец, Крулевецкая область. Нынешнее российское название города Варшава назвала «искусственным и навязанным». В Кремле заявили, что такие действия Варшавы «уже не русофобия, а процесс, граничащий с безумием».
Вскоре депутаты в Литве предложили переименовать Калининград в Караляучус.
Калининградская область — самый западный регион России: на юге граничит с Польшей, а на севере и востоке — с Литвой. К концу Второй мировой войны Калининград назывался Кенигсберг и был частью провинции Восточная Пруссия.