«Итак, Караляучи». В Латвии также рекомендовали переименовать Калининград

16 мая, 15:36
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Рига, Латвия (Фото:Jorge Franganillo/flickr)

Рига, Латвия (Фото:Jorge Franganillo/flickr)

В Латвии экспертная языковая комиссия рекомендовала использовать историческое балтийское или немецкое названия Калининграда вместо российского.

Об этом лингвисты сообщили в Twitter в понедельник, 15 мая.

По их мнению, вместо русского названия Калининград уместнее употреблять в латышском языке традиционное балтийское название Караляучи (Karaļauči) или историческую немецкую версию Кенигсберг (Königsberg).

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«Итак, Караляучи», — отреагировал на совет языковедов министр иностранных дел Латвии Эдгарс Ринкевичс.

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9 мая в Польше официально рекомендовали отказаться от российского названия города Калининград и Калининградской области, а говорить Крулевец, Крулевецкая область. Нынешнее российское название города Варшава назвала «искусственным и навязанным». В Кремле заявили, что такие действия Варшавы «уже не русофобия, а процесс, граничащий с безумием».

Вскоре депутаты в Литве предложили переименовать Калининград в Караляучус.

Калининградская область — самый западный регион России: на юге граничит с Польшей, а на севере и востоке — с Литвой. К концу Второй мировой войны Калининград назывался Кенигсберг и был частью провинции Восточная Пруссия.

Редактор: Катерина Денисова

Теги:   Латвия Калининград Калининградская область Переименование

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