12 июля 2018, четверг

В Латвии разместят командование новой дивизии НАТО

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Новое командование будет размещено возле базы НАТО в Адажи
Фото: baltnews.lv

Новое командование будет размещено возле базы НАТО в Адажи

На саммите НАТО в Брюсселе приняли решение о размещении штаб-квартиры командования новой дивизии Север на территории Латвии,  сообщили в Министерстве обороны Латвии.

По словам министра обороны Латвии Раймондса Бергманиса, миссия командования численностю более 300 военнослужащих начнется уже осенью, полная операционная готовность будет достигнута к 2020 году, передает Радио Польша.

Штаб-квартира будет размещаться недалеко от Риги, в Адажи, где уже базируется многонациональная батальонная боевая группа НАТО.

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Новое подразделение создается с целью улучшения сотрудничества между армиями государств НАТО, отметили в Минобороны Латвии.

Напомним, что саммит НАТО в Брюсселе утвердил новую инициативу "Четыре тридцатки", которая предусматривает усиление способности войск Альянса быстро реагировать на угрозы.

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