В Латвии произошел масштабный пожар на заводе по производству беспилотников 7 февраля, 19:39 Пожар на заводе в Латвии (Фото:anjo_lv / twitter)

Во вторник, 7 февраля, в латвийском городе Маруп произошел масштабный пожар на заводе по производству беспилотников Edge Autonomy. В результате пожара образовалось сильное задымление.

Об этом сообщает Delfi.

Жителей Марупского края призвали закрыть дома окна, двери и выключить вентиляцию.

Заместитель директора Edge Autonomy Янис Вилманис сообщил, что пожар причинил крупный ущерб, однако точные его масштабы пока неизвестны.

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Вызов о пожаре поступил в 15:14. На месте спасатели установили, что здание предприятия горит открытым пламенем, а огонь быстро распространяется.

На месте работают 50 пожарных, задействованы девять автоцистерн, три автолестницы, а также команда спасателей из рижского аэропорта с единственной в Латвии автоцистерной емкостью 35 тонн воды.

Информация о пострадавших не поступала, однако на месте происшествия дежурят кареты скорой помощи.

Предприятие Edge Autonomy основано в 2009 году и является одним из ведущих в мире поставщиков дронов. Продукция компании поставляется в более, чем 70 стран мира для военных, гражданских и академических нужд.