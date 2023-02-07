В Латвии произошел масштабный пожар на заводе по производству беспилотников
Пожар на заводе в Латвии (Фото:anjo_lv / twitter)
Во вторник, 7 февраля, в латвийском городе Маруп произошел масштабный пожар на заводе по производству беспилотников Edge Autonomy. В результате пожара образовалось сильное задымление.
Об этом сообщает Delfi.
Жителей Марупского края призвали закрыть дома окна, двери и выключить вентиляцию.
Заместитель директора Edge Autonomy Янис Вилманис сообщил, что пожар причинил крупный ущерб, однако точные его масштабы пока неизвестны.
Вызов о пожаре поступил в 15:14. На месте спасатели установили, что здание предприятия горит открытым пламенем, а огонь быстро распространяется.
На месте работают 50 пожарных, задействованы девять автоцистерн, три автолестницы, а также команда спасателей из рижского аэропорта с единственной в Латвии автоцистерной емкостью 35 тонн воды.
Информация о пострадавших не поступала, однако на месте происшествия дежурят кареты скорой помощи.
Предприятие Edge Autonomy основано в 2009 году и является одним из ведущих в мире поставщиков дронов. Продукция компании поставляется в более, чем 70 стран мира для военных, гражданских и академических нужд.