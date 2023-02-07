Власти Латвии предлагают передавать Украине конфискованные автомобили 7 февраля, 17:30 Флаг Латвии (Фото:marekssteins / pixabay)

Министр финансов Латвии Арвилс Ашераденс предложил внести поправки в закон и разрешить бесплатно передавать Украине автомобили тех, у кого они были конфискованы за управление в нетрезвом состоянии.

Об этом сообщила генеральный директор Службы государственных доходов страны Иева Яунзема.

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В Латвии конфискованы у пьяных водителей автомобили, продаются на организованных Службой госдоходов аукционах по довольно низким ценам. Поэтому местные жители имеют высокий интерес к подобным машинам, потому что владельцем может стать тот, кто из всех желающих просто предложит наибольшую сумму.

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С начала российского вторжения в Украину Латвия активно поддерживает Киев в гуманитарной и военной сфере, а также призывает к этому другие страны Европы.