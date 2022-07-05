В Латвии планируют ввести обязательную военную службу

5 июля, 20:58
Флаг Латвии (Фото:nick_photoarchive / pixabay)

Флаг Латвии (Фото:nick_photoarchive / pixabay)

В Минобороны Латвии заявили о намерениях ввести в стране общую военную службу и составили план внедрения нововведений.

Об этом заявил министр обороны Латвии Артис Пабрикс, сообщает LETA.

По словам чиновника, обязательная военная служба будет внедряться поэтапно в течении пяти лет. Уже с начала 2023 года должна начаться первая фаза, во время которой призыв будет добровольным.

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Он добавил, что призыв будет проходить два раза в год — первого января и первого июля. Будет доступно четыре варианта службы: общая военная служба; служба в национальной гвардии 20 дней в году в течение пяти лет; курс командира подразделения в университете; альтернативная военная служба. Служба будет длится 11 месяцев.

При этом обязательному призыву будут подлежать мужчины в возрасте от 18 до 27 лет. Женщины смогут служить добровольно.

https://www.youtube.com/watch?v=kO-45kuoVb0

Государство будет компенсировать призывникам 400 евро на ежедневные расходы, а также оплачивать питание и проживание в бараках.

Редактор: Евгений Василенко

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Теги:   Российская агрессия Латвия Война России против Украины

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