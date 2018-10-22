22 октября 2018, понедельник

В Латвии пенсионера обвинили в шпионаже в пользу России - СМИ

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Иллюстративное фото
Фото из открытых источников

Иллюстративное фото

Полиция безопасности Латвии задержала пенсионера по подозрению в работе на спецслужбы РФ, сообщает агентство LETA со ссылкой на собственные источники.

По данным собеседника издания, мужчина подозревается в осуществлении шпионской деятельности в интересах России.

Сообщается, что подозреваемого задержали на прошлой неделе. Пенсионер взят под арест.

В полиции безопасности Латвии пока не комментируют эту информацию.

На данный момент в Латвии под суд по делу о шпионаже в пользу России пошли два местных жителя. Один из обвиняемых собирал информацию о Национальных вооруженных силах Латвии, второй, сотрудник железной дороги, - передавал в Россию тайные сведения военного характера и коммерческую тайну.

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