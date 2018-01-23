В Латвии одобрили перевод всех школ на государственный язык

В Латвии с 2021 года все старшеклассники будут обучаться только на латышском языке

Правительство Латвии одобрило законопроект о переводе обучения во всех школах на государственный язык.

Как передает Delfi, перевод школьного обучения на латышский язык будет происходить поэтапно, начиная с 1 сентября 2019 года, и завершится 1 сентября 2021 года.

Согласно реформе, в дошкольных учебных заведениях национальных меньшинств процесс обучения будет происходить на двух языках – государственном и родном. В начальной школе нацменьшинств (1-6-е классы) будет применена одна из трех доступных моделей билингвального обучения.

В средней школе (7-9-х классы) 80% учебного процесса будет обеспечиваться на государственном языке, в средней школе (10-12-е классы) - только на латышском языке.

Решение о переходе на госязык в школах принято не окончательно, оно должно быть рассмотрено в Сейме.

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Напомним, Украина в 2017 году приняла реформу образования, в том числе касательно языка образования в школе. Ученики средней школы из числа национальных меньшинств будут постепенно переходить на обучение на украинском языке. Такое решение вызвало резкую критику стран-соседей, в частности, Венгрии.