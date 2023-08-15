Вслед за Польшей. Спецслужбы Латвии обнаружили в Сети призывы к гражданам страны присоединиться к ЧВК Вагнера 15 августа, 13:17 ЧВК Вагнера (Фото:wargonzo/Telegram)

Служба госбезопасности Латвии (СГБ) обнаружила в сети прямые и косвенные призывы к гражданам Латвии присоединиться к ЧВК Вагнера.

Об этом с сообщает агентство LETA со ссылкой представителей службы, пишет Delfi.

Сообщается, что деталей СГБ не раскрывала. Представители службы пояснили, что до сих пор в Латвии не было обнаружено никакой наружной рекламы группировки — например, наклеек или других пропагандистских материалов.

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В СГБ также подчеркнули, что гражданам и негражданам Латвии запрещено вступать в ряды Вооруженных сил или военных формирований других стран, которые представляют угрозу для национальной безопасности Латвии.

За нарушение этого запрета предусмотрена уголовная ответственность — лишение свободы на срок до четырех лет.

СГБ призывает граждан сообщать о замеченных ими пропагандистских материалах или других попытках завербовать жителей Латвии в ЧВК Вагнера.

Ранее сообщалось, что в Кракове начали появляться наклейки с призывом вступить в ряды ЧВК Вагнер. Полиция начала расследование. На них содержался призыв присоединиться к «вагнеровцам» и QR-код, который ведет на русскоязычный сайт.

Накануне сообщалось, что в Польше задержали россиян по подозрению в шпионаже. Они распространяли пропагандистские материалы ЧВК Вагнера.