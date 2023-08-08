Латвия усилит охрану границы с Беларусью на полгода 8 августа, 22:27 Мужчины хотели незаконно попасть в Латвию из Беларуси, 6 августа 2023 года (Фото:Государственная пограничная служба Латвии)

Во вторник, 8 августа Кабинет министров Латвии объявил об усиленном режиме работы пограничной системы на шесть месяцев.

Об этом сообщается на сайте правительства Латвии.

С 11 августа 2023 года до 10 февраля 2024 года на административных территориях Лудзенского, Краславского, Аугшдаугавского краев и Даугавпилса усилят режим охраны границы.



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В Латвии заявили, что приказ издали для обеспечения неприкосновенности государственной границы и предотвращения угрозы государства, принимая во внимание большое количество случаев незаконного пересечения латвийско-белорусской границы и попыток пересечения границы.

В правительстве отметили, что Литва и Польша до сих пор получают сообщения о случаях незаконного пересечения границы с территории Беларуси, поэтому важно обеспечить единые и скоординированные международные действия, чтобы гарантировать защиту границ всех стран с Беларусью.



По данным Кабмина, в Латвию не пустили более 14 тысяч человек, которые пытались незаконно пересечь границу, в том числе 5461 человеку с 1 января по 7 августа 2023 года.

Этот приказ предусматривает, что Государственная пограничная служба усиленно охраняет латвийско-белорусскую границу, а Национальные вооруженные силы и Государственная полиция (VP) оказывают необходимую поддержку пограничникам.

Кроме того, по приказу чиновники имеют право заходить в жилые и нежилые помещения и на земельные участки, чтобы выявить места, где скрываются люди, которые незаконно пересекли границу.

7 июля в Латвии заявили, что белорусские пограничники помогли нелегальным мигрантам пролезть через забор на границе и попасть на территорию страны.

В то же время заместитель министра внутренних дел Польши Мацей Вонсик заявил, что Россия и Беларусь организуют очередную кампанию по наплыву мигрантов в Евросоюз через польскую границу.

