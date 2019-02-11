Маркос Клонизакис
Веганская или средиземноморская. Какая диета полезнее для здоровья
Елена Стяжкина
Туда нельзя мостов
Марина Лукьянова
Как сеть поглощает нас
Иван Яковина
Главная тайна режима Путина
Спецтема: Убийство Гандзюк Выборы президента Украины

В Латвии на 20 евро оштрафовали мужчину. Он размахивал флагом СССР

11 февраля, 16:15
218
Цей матеріал також доступний українською

Joe Kerr/flickr.com

Мужчина заявил, что если захочет размахивать флагом СССР, то будет размахивать

Суд Рижского района в Юрмале оштрафовал на 20 евро мужчину, который на государственный праздник Латвии 18 ноября размахивал флагом с серпом и молотом, сообщает Delfi.

Дом мужчины находился рядом со сценой, на которой проходили праздничные мероприятия в честь провозглашения независимости Латвии.

В момент совершения правонарушения мужчина был в состоянии алкогольного опьянения (1,29 промилле).

Когда полиция позвонила ему в дверь, он сначала не открыл, а при повторном визите в грубой форме объяснил, что ему все равно, что думают о его действиях другие и если захочет размахивать флагом СССР, то будет размахивать.

Напомним, что на территории Латвии запрещена символика СССР и нацистской Германии.

Теги:   Латвия СССР

ВЫ МОЖЕТЕ: отправить другу написать в редакцию

Главное

Компании/Рынки

Сегодня, 12:59

article_img
Укргазвыдобування провалило план по увеличению добычи газа - Гройсман
События

Сегодня, 20:07

article_img
Украинского политзаключенного Балуха этапировали в СИЗО Симферополя
События

Сегодня, 14:11

article_img
Убийство Гандзюк: суд избирает меру пресечения Мангеру - онлайн

Выбор редакции

События

Сегодня, 20:19

article_img
Тип А. В Украине заболеваемость гриппом превысила эпидемологическая порог
Научпоп

Сегодня, 12:00

article_img
Ледниковая мишень. NASA нашла второй огромный ударный кратер в Гренландии
События

Сегодня, 16:28

article_img
Искать и фиксировать. Как Украина может вернуть культурные ценности с оккупированных территорий

Подписывайтесь на наш канал в Telegram

Самые интересные статьи и подборка важных новостей по вечерам

Подписаться