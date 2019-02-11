В Латвии на 20 евро оштрафовали мужчину. Он размахивал флагом СССР
Суд Рижского района в Юрмале оштрафовал на 20 евро мужчину, который на государственный праздник Латвии 18 ноября размахивал флагом с серпом и молотом, сообщает Delfi.
Дом мужчины находился рядом со сценой, на которой проходили праздничные мероприятия в честь провозглашения независимости Латвии.
В момент совершения правонарушения мужчина был в состоянии алкогольного опьянения (1,29 промилле).
Когда полиция позвонила ему в дверь, он сначала не открыл, а при повторном визите в грубой форме объяснил, что ему все равно, что думают о его действиях другие и если захочет размахивать флагом СССР, то будет размахивать.
Напомним, что на территории Латвии запрещена символика СССР и нацистской Германии.