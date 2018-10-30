В Латвии главу одного из регионов оштрафовали за издание муниципальной газеты на русском языке

Бюро по предотвращению коррупции Латвии оштрафовало главу Резекненского края Монвидса Шварца за издание муниципальной газеты на русском языке.
Как сообщает Delfi.lv, Шварц и другие депутаты региональной думы, принимая решение о бюджете Резекненского края на 2016 и 2017 годы, включили в расходы бюджета средства на перевод текстов информационного издания "Новости Резекненского края" на русский язык.
Это является нарушением закона о предотвращении растраты средств и имущества публичного лица. Шварц оштрафован на 70 евро. Ранее ведомство уже штрафовало за аналогичное нарушение депутатов других самоуправлений Резекненского края.
Смотрите также
Новое Время приглашает
1 ноября в 19:00 поговорим с известными предпринимателями и инвесторами о том, что ждет украинский бизнес в 2020 году. Конкуренция или монополии. Инновации или маски-шоу. Инвестиции или чемодан без ручки. Развивать или продавать?Прийти на лекцию
Комментарии
Правила комментирования