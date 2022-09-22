В Латвии с 1 октября экзамен по вождению нельзя будет сдавать на русском языке 22 сентября, 16:04 С октября в Латвии экзамен по вождению нельзя будет сдавать на русском языке (Фото:marekssteins/pixabay.com)

С 1 октября все экзамены по вождению для подданных Латвии (граждан и неграждан) будут проходить на государственном языке, на русском языке экзамены сдавать больше не будут.

Об этом сообщает Delfi.

В отделе квалификации CSDD, ведомства которое отвечает за выдачу удостоверений, заявили, что с 1 октября экзамен по вождению можно будет сдать только на государственном языке Латвии или на английском.

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В ведомстве подчеркнули, что русский язык — не государственный язык, и сотрудники никогда не были обязаны использовать его во время экзамена.

Издание пишет, что официальная информация о таком решении еще не опубликована, но она должна появиться в ближайшее время.

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