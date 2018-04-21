В Латвии арестовали лидера Штаба защиты русских школ по подозрению в посягательстве на суверенитет страны

В случае доказательства вины Гапоненко грозит до 8 лет тюремного заключения

В Латвии арестовали лидера Штаба защиты русских школ Александра Гапоненко.

Об этом сообщил его друг, общественный деятель Владимир Линдерман, на своей странице в Facebook.

"Суд определил меру пресечения для Александра Гапоненко - арест. Его повезли в Рижскую центральную тюрьму", — отметил он.

Гапоненко был задержан поздно вечером 20 апреля.

По словам Линдермана, Гапоненко инкриминируют ст. 80, ч. 1 Уголовного закона Латвийской Республики - деятельность, направленная против независимости страны, ее государственного строя и проч. В случае доказательства вины мужчине угрожает до 8 лет тюремного заключения.

Как известно, Гапоненко является активным противником перевода школ национальных меньшинств на латышский язык обучения. Он также известен своей пророссийской позицией.

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