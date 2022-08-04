«Ощущение единства». В финском городе недалеко от российской границы ежедневно будет звучать гимн Украины 4 августа, 17:48 Лаппеенранта (Фото:Jasmina Kauta / Yl)

В финском городе Лаппеенранта, расположенном недалеко от российской границы, от 5 августа ежедневно в 19.30 будет звучать гимн Украины. Таким образом, финны хотят продемонстрировать свою поддержку украинцам.

Об этом сообщает Yle.

«Я считаю, что национальный гимн создает ощущение единства и объединяет живущих здесь украинцев, а также других жителей Лаппеенранта», — заявил мэр города Киммо Ярва.

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Гимн Украины будет раздаваться с крыши городского театра в торговом центре Iso-Kristiina.

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Кроме того, в Лаппеенранта поднимают украинский флаг на флагштоке перед мэрией и портом.

В соседнем городе Иматра гимн Украины начал включать с конца июля.

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