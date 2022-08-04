«Ощущение единства». В финском городе недалеко от российской границы ежедневно будет звучать гимн Украины
Лаппеенранта (Фото:Jasmina Kauta / Yl)
В финском городе Лаппеенранта, расположенном недалеко от российской границы, от 5 августа ежедневно в 19.30 будет звучать гимн Украины. Таким образом, финны хотят продемонстрировать свою поддержку украинцам.
Об этом сообщает Yle.
«Я считаю, что национальный гимн создает ощущение единства и объединяет живущих здесь украинцев, а также других жителей Лаппеенранта», — заявил мэр города Киммо Ярва.
Гимн Украины будет раздаваться с крыши городского театра в торговом центре Iso-Kristiina.
Кроме того, в Лаппеенранта поднимают украинский флаг на флагштоке перед мэрией и портом.
В соседнем городе Иматра гимн Украины начал включать с конца июля.
Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.