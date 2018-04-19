В Кыргызстане президент отправил правительство в отставку после решения парламента о недоверии

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Президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков

Президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков

Президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков подписал указ об отставке правительства после того, как парламент проголосовал за вотум недоверия министрам.

Согласно документу, члены отправленного в отставку правительства продолжат выполнение обязанностей до формирования нового состава кабинета министров, сообщает Радио Свобода.

Указ вступает в силу с момента подписания.

Перед этим депутаты парламента Кыргызстана проголосовали за выражение вотума недоверия правительству Сапара Исакова. Голосование по вотуму недоверия правительству инициировала группа оппозиционных депутатов.

Согласно конституции Кыргызстана, окончательное решение в вопросе отставки правительства лежит на президенте.

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