Гражданина Кыргызстана приговорили к 10 годам заключения за участие в войне против Украины 17 мая, 21:33 Осужденный за войну против Украины (Фото:Государственный комитет по нацбезопасности Кыргызстана)

Суд в Бишкеке приговорил к 10 годам лишения свободы гражданина Кыргызстана, обвиненного в найме через участие в боевых действиях против Украины.

Об этом сообщает киргизская служба Радио Свобода.

Как следует из приговора, в июне прошлого года 30-летний обвиняемый, находясь в Москве, вступил в одну из вооруженных группировок «ЛНР», а его целью было получение денежного вознаграждения и российского гражданства.

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Как заявило следствие, он перевозил минометные установки и боеприпасы на линию фронта в районе Соледара. В сентябре его передислоцировали в Попасную, а через пол года он уволился со службы и вернулся в Москву, а оттуда — в Бишкек.

Обвиняемый не признал свою вину. Он заявил, что находился на оккупированной территории Луганской области, но в боях не участвовал.

Законы Кыргызстана и других стран Центральной Азии запрещают гражданам службу в вооруженных силах и силовых структурах других стран, даже если у них она легальная. Их посольства регулярно публикуют предупреждения для своих граждан в России об уголовной ответственности за подобные действия.