Возле украинской границы: на складе вооружений в Курской области произошел мощнейший взрыв — видео
В РФ утверждают, что во время ремонта стоящей там бронетехники сдетонировал боекомплект (Фото:Коллаж НВ)
В поселке Теткино в граничащей с Украиной Курской области РФ произошел мощнейший взрыв на складе с боеприпасами, обустроенном на территории спиртзавода.
Соответствующее видео опубликовала у себя в Facebook советник командующего Сухопутных войск ВСУ Альона Шевцова.
Согласно информации российской пропаганды, на территории завода находилась ремонтная база ВС РФ где восстанавливали бронетехнику, задействованную в войне против Украины.
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