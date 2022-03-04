Возле украинской границы: на складе вооружений в Курской области произошел мощнейший взрыв — видео

4 марта, 15:48
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В РФ утверждают, что во время ремонта стоящей там бронетехники сдетонировал боекомплект (Фото:Коллаж НВ)

В РФ утверждают, что во время ремонта стоящей там бронетехники сдетонировал боекомплект (Фото:Коллаж НВ)

В поселке Теткино в граничащей с Украиной Курской области РФ произошел мощнейший взрыв на складе с боеприпасами, обустроенном на территории спиртзавода.

Соответствующее видео опубликовала у себя в Facebook советник командующего Сухопутных войск ВСУ Альона Шевцова.

https://www.facebook.com/alena.sevcova/videos/718967142425745

Согласно информации российской пропаганды, на территории завода находилась ремонтная база ВС РФ где восстанавливали бронетехнику, задействованную в войне против Украины.

Редактор: Олег Кононенко

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Теги:   Россия Российская агрессия Бронетехника Вооружение Российская военная техника Курская область Взрыв Война России против Украины

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