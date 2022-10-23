В Курской области построили две линии обороны — фото 23 октября, 14:02 В Курской области заявили о построении двух линий обороны (Фото:Роман Старовойт via Telegram)

Губернатор Курской области России Роман Старовойт заявил о построении двух линий обороны в регионе.

Об этом он сообщил в Telegram.

«На этой неделе закончены работы по укомплектованию и строительству двух усиленных линий обороны Курской области. Работу вели совместно с Минобороны России и пограничным управлением в Курской области», – написал губернатор.



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По словам Старовойта, третья линия обороны будет готова к 5 ноября.

«Мы готовы отразить любые посягательства на нашу территорию», – заявил он.



Ранее российский диктатор Владимир Путин ввел в приграничных с Украиной регионах средний уровень реагирования — речь идет о Краснодарском крае, Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской и Ростовской областях. Также Путин ввел военное положение во временно оккупированных территориях Украины.

