В Курской области обесточены два района, власти жалуются на «прилет» по энергообъекту

29 ноября, 22:26
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В Курской области, как утверждают россияне, обесточены два района (Фото:REUTERS/Andrew Boyers)

В Курской области, как утверждают россияне, обесточены два района (Фото:REUTERS/Andrew Boyers)

В российской Курской области «частично обесточены» два района. Об этом заявил местный губернатор Роман Старовойт в Telegram-канале.

Старовойт утверждает, что на территории страны-агрессора «зафиксировали порядка 11 прилетов», «есть попадание по объекту энергоснабжения». Представитель российского режима обвинил в обстрелах защитников Украины.

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«После обстрела специалисты оценят ущерб и приступят к восстановлению повреждений», — написал он.

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27 ноября власти российского Шебекино Белгородской области утверждали, что из-за повреждения линии электропередачи часть города осталась без воды и электроснабжения.

Россияне ранее неоднократно обвиняли Украину в «обстрелах» территории страны-агрессора. Президент Владимир Зеленский заявлял, что Украина не собирается наносить удары по территории России и использует оружие только для освобождения своей территории.

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Редактор: Нина Григорская

Теги:   Провокация Курская область Война России против Украины

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