Беспилотник атаковал управление ФСБ в Курской области, ранены пять российских пограничников — СМИ
Беспилотник ударил по управлению ФСБ в Курской области (Фото:Вести Детально/www.flickr.com)
В российской Курской области на областное управление ФСБ беспилотник сбросил три боеприпаса.
Об этом сообщает Telegram-канал ASTRA.
В сообщении сказано, что инцидент произошел в 23 часа в понедельник, 15 мая.
Боеприпасы были сброшены на административное здание ПУ УФСБ в поселке Глушково Курской области. В результате пять российских пограничников получили ранения.
Губернатор Курской области Роман Старовойт заявил в Telegram, что в Суджанском районе якобы «украинский беспилотник» сбросил взрывное устройство на работающий экскаватор.
В результате взрыва легкие ранения получил водитель строительной техники.