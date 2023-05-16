Беспилотник атаковал управление ФСБ в Курской области, ранены пять российских пограничников — СМИ 16 мая, 11:25 Беспилотник ударил по управлению ФСБ в Курской области (Фото:Вести Детально/www.flickr.com)

В российской Курской области на областное управление ФСБ беспилотник сбросил три боеприпаса.

Об этом сообщает Telegram-канал ASTRA.

В сообщении сказано, что инцидент произошел в 23 часа в понедельник, 15 мая.

Боеприпасы были сброшены на административное здание ПУ УФСБ в поселке Глушково Курской области. В результате пять российских пограничников получили ранения.

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Губернатор Курской области Роман Старовойт заявил в Telegram, что в Суджанском районе якобы «украинский беспилотник» сбросил взрывное устройство на работающий экскаватор.

В результате взрыва легкие ранения получил водитель строительной техники.

