Жители Курска заявили, что слышали взрывы. Власти российского региона утверждают: работала ПВО 3 июля, 11:59 Жители Курска сообщили, что 3 июля слышали взрывы (Фото:Скриншот видео Курский бомонд/Telegram)

В России жители Курска сообщили, что слышали взрывы. Губернатор региона Роман Старовойт заявил о работе ПВО.



В соцсетях начали публиковать видео со взрывами. В воскресенье утром, 3 июля, губернатор заявил, что ПВО сбили «два украинских беспилотника Стриж» на подлете к Курску, опубликовав «фото обломков» БПЛА.

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Ранее губернатор Белгородской области РФ Вячеслав Гладков заявил о «серии хлопков», в результате чего, по его словам, было разрушено пять домов, еще 50 — частично. Также он утверждает, что погибли три человека, четверо — пострадали.

В то же время в соцсетях распространяют фото части ракеты, застрявшей в стене жилого дома. Наблюдатели утверждают, что это ЗРК Панцирь, которого нет на вооружении Украины. У минобороны РФ утверждают, что сбили Точку-У, и обвиняют Украину.

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