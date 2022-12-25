В Курске ночью раздались взрывы в районе аэродрома — телеграм-каналы

25 декабря, 13:06
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В районе курского аэродрома ночью раздались взрывы (Фото:Курский Бомондъ / Telegram)

В районе курского аэродрома ночью раздались взрывы (Фото:Курский Бомондъ / Telegram)

В ночь на воскресенье, 25 декабря, в российском Курске раздалось несколько взрывов в районе аэродрома Халино.

Местные Telegram-каналы со ссылкой на очевидцев писали о нескольких «хлопках» и «громких звуках» в районе аэродрома.

В сети также появилось видео с камер видеонаблюдения, где отчетливо слышны звуки взрывов. На записи указано время 03:59 ночи.

Видео дня

Официальной информации от властей до сих пор нет.

Недавно в российском Курске также раздавались взрывы. Так, 14 декабря очевидцы сообщали о взрывах со стороны аэродрома, а 6 декабря на местном военном аэродроме вспыхнул масштабный пожар.

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Редактор: София Лазарова

Теги:   Россия Аэродром Курск Курская область Взрыв хлопок Война России против Украины

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