В Курске ночью раздались взрывы в районе аэродрома — телеграм-каналы 25 декабря, 13:06 В районе курского аэродрома ночью раздались взрывы (Фото:Курский Бомондъ / Telegram)

В ночь на воскресенье, 25 декабря, в российском Курске раздалось несколько взрывов в районе аэродрома Халино.

Местные Telegram-каналы со ссылкой на очевидцев писали о нескольких «хлопках» и «громких звуках» в районе аэродрома.

В сети также появилось видео с камер видеонаблюдения, где отчетливо слышны звуки взрывов. На записи указано время 03:59 ночи.

Видео дня

Официальной информации от властей до сих пор нет.

Недавно в российском Курске также раздавались взрывы. Так, 14 декабря очевидцы сообщали о взрывах со стороны аэродрома, а 6 декабря на местном военном аэродроме вспыхнул масштабный пожар.

