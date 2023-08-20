В Курске возле железнодорожного вокзала прогремел взрыв — росСМИ

20 августа, 03:56
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Губернатор заявляет об «атаке украинского беспилотника» (Фото:t.me/bazabazon)

Губернатор заявляет об «атаке украинского беспилотника» (Фото:t.me/bazabazon)

Ночью 20 августа в Курске сообщают о взрыве в районе железнодорожного вокзала.

Об этом пишет Telegram-канал BAZA.

Очевидцы делятся видео с небольшим пожаром в районе крыши вокзала и разбитыми стёклами.

Губернатор региона заявил, что якобы «украинский беспилотник» врезался в крышу здания железнодорожного вокзала, после чего на крыше возник пожар. Пять человек получили лёгкие ранения от осколков стекол.

Видео дня

Редактор: Дарья Харченко

Теги:   Россия Беспилотники БПЛА Курск Дроны

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