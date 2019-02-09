В Куршевеле неудачно приземлился самолет: четыре человека получили ранения Сегодня, 12:18 687 Цей матеріал також доступний українською EmissionLaPlaceDuVillage / Flickr В Куршевеле самолет врезался в сугробы снега EmissionLaPlaceDuVillage / Flickr

На горнолыжном курорте Куршевель во Франции самолет при посадке врезался в сугробы, четыре человека получили ранения, передает leParisien.

При заходе на посадку пилот не успел вовремя затормозить и самолет врезался в сугробы в конце полосы. На борту небольшого самолета находились пять пассажиров. Четыре человека получили небольшие ранения, с которыми были доставлены в местную больницу.

Куршевель - довольно опасное место для посадки самолетов, ведь 537-метровая взлетно-посадочная полоса расположена на склоне.