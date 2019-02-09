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В Куршевеле неудачно приземлился самолет: четыре человека получили ранения

Сегодня, 12:18
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EmissionLaPlaceDuVillage / Flickr

В Куршевеле самолет врезался в сугробы снега

На горнолыжном курорте Куршевель во Франции самолет при посадке врезался в сугробы, четыре человека получили ранения, передает leParisien.

При заходе на посадку пилот не успел вовремя затормозить и самолет врезался в сугробы в конце полосы. На борту небольшого самолета находились пять пассажиров. Четыре человека получили небольшие ранения, с которыми были доставлены в местную больницу.

Куршевель - довольно опасное место для посадки самолетов, ведь 537-метровая взлетно-посадочная полоса расположена на склоне.

Теги:   Франция Авиакатастрофа

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