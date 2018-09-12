В курортном районе Турции произошло сильное землетрясение

В районе Кумулджа турецкой провинции Анталия произошло сильное землетрясение магнитудой 5,2.
Об этом сообщает Anadolu со ссылкой на Управление по предотвращению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций при правительстве Турции (AFAD).
Эпицентр подземных толчков находился на глубине 40 километров.
Информации о жертвах и разрушениях нет.
Напомним, 26 августа в Иране вблизи города Керманшах произошло землетрясение магнитудой 5,9 баллов.
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