12 сентября 2018, среда

В курортном районе Турции произошло сильное землетрясение

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В Анталии произошло сильное землетрясение

В Анталии произошло сильное землетрясение

В районе Кумулджа турецкой провинции Анталия произошло сильное землетрясение магнитудой 5,2.

Об этом сообщает Anadolu со ссылкой на Управление по предотвращению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций при правительстве Турции (AFAD).

Эпицентр подземных толчков находился на глубине 40 километров.

Информации о жертвах и разрушениях нет.

Напомним, 26 августа в Иране вблизи города Керманшах произошло землетрясение магнитудой 5,9 баллов.

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