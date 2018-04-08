В Крыму поезд въехал в маршрутку с пассажирами, есть погибшие

В микроавтобусе маршрутом Севастополь-Армянск было 13 пассажиров

На севере Крыма поезд столкнулся с микроавтобусом: погибли 5 человек, четверо пострадали.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на официальные источники.

"Под городом Армянск на железнодорожном переезде произошло ДТП. Маршрутка столкнулась с пригородным поездом Керчь-Армянск", — сказано в сообщении.

Звонок о ДТП поступил в 11:45 местного времени. В микроавтобусе маршрутом Севастополь-Армянск было 13 пассажиров.

В то же время источник ТАСС в медицинской сфере сообщил, что количество пострадавших увеличилось до 12 человек.

Ранее сообщалось, что в Германии столкнулись два поезда метро, есть пострадавшие.