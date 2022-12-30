В РФ загорелся нефтяной танкер Арктика — видео
Предварительно, огонь вспыхнул в одной из кают судна (Фото:Скриншот видео)
В пятницу, 30 декабря, в России загорелся нефтяной танкер Арктика.
Как сообщает кремлевская пропаганда, пожару присвоен второй ранг сложности.
На обнародованных в соцсетях видео можно увидеть, как над палубой танкера поднимаются клубы дыма.
Судно было пришвартовано на ремонт в порту Кронштадта, который является внутригородским муниципальным образованием Санкт-Петербурга.
Огонь вспыхнул в одной из кают, после чего начал распространяться дальше.