В РФ загорелся нефтяной танкер Арктика — видео

30 декабря, 17:06
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Предварительно, огонь вспыхнул в одной из кают судна (Фото:Скриншот видео)

Предварительно, огонь вспыхнул в одной из кают судна (Фото:Скриншот видео)

В пятницу, 30 декабря, в России загорелся нефтяной танкер Арктика.

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Как сообщает кремлевская пропаганда, пожару присвоен второй ранг сложности.

На обнародованных в соцсетях видео можно увидеть, как над палубой танкера поднимаются клубы дыма.

Видео дня

https://twitter.com/tweetsNV/status/1608841377085001733?s=20&t=oOc1Nh4px3e9MN4YNLhF6w

Судно было пришвартовано на ремонт в порту Кронштадта, который является внутригородским муниципальным образованием Санкт-Петербурга.

Огонь вспыхнул в одной из кают, после чего начал распространяться дальше.

Редактор: Олег Кононенко

Теги:   Россия Санкт-Петербург Танкер Корабли Пожар

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