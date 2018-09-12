В Кремле заявили, что вопросом обмена Сущенко занимается Медведчук

Дмитрий Песков: Деятельность подгруппы по обмену осужденными будет продолжена

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал возможность обмена незаконно осужденного в РФ за шпионаж украинского журналиста Романа Сущенко на осужденных в Украине граждан РФ.

По его словам, работой подгруппы по гуманитарным вопросам, в том числе вопросами обмена осужденными, занимается кум Владимира Путина, лидер пророссийского движения Украинский выбор Виктор Медведчук. И Кремль надеется, что эта работа продолжится, передает ТАСС.

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"Медведчук достаточно активно продолжает заниматься этим: вы знаете, что были успешные попытки, было произведено несколько обменов. Мы рассчитываем, что эта деятельность будет продолжена", - заявил Песков.

Напомним, что 12 сентября Верховный суд России признал законным вердикт Московского городского суда о 12 годах заключения для незаконно удерживаемого украинского журналиста Романа Сущенко.

Московский городской суд признал Романа Сущенко виновным в "шпионаже" и приговорил его к 12 годам колонии строгого режима.

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Общественный защитник Марк Фейгин рассказал, что Роман Сущенко готов написать прошение о помиловании. Он также не исключил, что Сущенко можно было бы обменять на экс-переводчика Владимира Гройсмана, работника администрации Кабмина Станислава Ежова.