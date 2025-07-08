В Кремле высказались относительно эксминистра Старовойта, которого нашли застреленным после увольнения

Роман Старовойт и российский диктатор Владимир Путин во время совещания в формате видеоконференции, октябрь 2024 года (Фото: Скриншот видео / Кремль. Новости / Telegram)

Об этом во вторник, 8 июля, сообщает российское пропагандистское агентство Интерфакс.

Песков также сказал, что российскому диктатору Владимиру Путину «незамедлительно было доложено» о произошедшем.

Спикер кремлевского режима также отметил, что «информация такого рода, она всегда такая трагическая и печальная», и указал, что идет следствие, которое «призвано ответить на все вопросы».

В понедельник, 7 июля, сообщалось, что бывшего министра транспорта РФ и экс-губернатора Курской области Романа Старовойта нашли мертвым в автомобиле с огнестрельным ранением.

В то же время пропагандистский Telegram-канал Shot сообщал, что Старовойт покончил с собой недалеко от своей припаркованной машины Tesla.

Forbes со ссылкой на источник утверждал, что он застрелился более суток назад.

Ранее 7 июля стало известно об отставке Романа Старовойта. По данным СМИ, отставка могла быть связана с перспективой уголовного дела против Старовойта из-за коррупции при строительстве защитных сооружений в Курской области. Показания против бывшего губернатора Курской области дал Алексей Смирнов — экс-исполняющий обязанности главы региона, который фигурирует в деле о хищении средств, выделенных на строительство оборонных сооружений. По версии Shot, Старовойту могло грозить до 20 лет колонии по уголовному делу по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество) и ч. 4 ст. 160 (растрата).

Главная версия следствия — самоубийство, заявили в Следственном комитете РФ.