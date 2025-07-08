В Кремле высказались относительно эксминистра Старовойта, которого нашли застреленным после увольнения
Роман Старовойт и российский диктатор Владимир Путин во время совещания в формате видеоконференции, октябрь 2024 года (Фото: Скриншот видео / Кремль. Новости / Telegram)
Спикер российского режима Дмитрий Песков утверждает, что в Кремле шокированы гибелью экс-министра транспорта РФ Романа Старовойта.
Об этом во вторник, 8 июля, сообщает российское пропагандистское агентство Интерфакс.
Песков также сказал, что российскому диктатору Владимиру Путину «незамедлительно было доложено» о произошедшем.
Спикер кремлевского режима также отметил, что «информация такого рода, она всегда такая трагическая и печальная», и указал, что идет следствие, которое «призвано ответить на все вопросы».
В понедельник, 7 июля, сообщалось, что бывшего министра транспорта РФ и экс-губернатора Курской области Романа Старовойта нашли мертвым в автомобиле с огнестрельным ранением.
В то же время пропагандистский Telegram-канал Shot сообщал, что Старовойт покончил с собой недалеко от своей припаркованной машины Tesla.
Forbes со ссылкой на источник утверждал, что он застрелился более суток назад.
Ранее 7 июля стало известно об отставке Романа Старовойта. По данным СМИ, отставка могла быть связана с перспективой уголовного дела против Старовойта из-за коррупции при строительстве защитных сооружений в Курской области.
Главная версия следствия — самоубийство, заявили в Следственном комитете РФ.