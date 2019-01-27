В Кремле утверждают, что не отправляли российских бойцов в Венесуэлу для охраны Мадуро Сегодня, 14:20 114 Цей матеріал також доступний українською EPA Российских бойцов не отправляли для охраны Мадуро, заявляет Песков EPA

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков опровергает информацию о том, что российская сторона направила в Венесуэлу бойцов для охраны президента Николаса Мадуро.

На слова журналиста о том, что проходит информация о направлении в Венесуэлу для охраны Мадуро 400 российских бойцов, Песков заявил: "У страха глаза велики", сообщает Интерфакс.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что за несколько дней до начала антиправительственных протестов в Венесуэле группа наемников российской частной военной компании прибыла в страну для охраны президента Николаса Мадуро.

Напомним, 23 января спикер оппозиционной Национальной ассамблеи Венесуэлы Хуан Гуайдо принял присягу в качестве "исполняющего обязанности президента".

Президент США Дональд Трамп сразу же заявил, что признает лидера оппозиции Венесуэлы "временным президентом". Вашингтон заявил о готовности оказать народу Венесуэлы гуманитарную помощь.

В ответ Николас Мадуро объявил о разрыве дипломатических отношений с США и закрытии посольства Венесуэлы в Вашингтоне.

Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что у Мадуро нет полномочий для разрыва дипотношений с Вашингтоном. США будут поддерживать дипотношения с Венесуэлой через правительство главы Национальной ассамблеи Хуана Гуайдо.

Между тем министр обороны Венесуэлы Владимир Падрино и военные поддержали Мадуро, обвинив оппозицию в госперевороте. Также о поддержке Мадуро заявил президент РФ Владимир Путин.