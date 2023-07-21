В Кремле прокомментировали зеркальный ответ Украины на российские угрозы судам в Черном море 21 июля, 13:16 Коммерческие суда, в частности те, которые являются частью зерновой сделки, ждут, чтобы пройти пролив Босфор (Фото:REUTERS/Umit Bektas)

В Кремле назвали «опасным» заявление министерства обороны Украины о том, что все суда, которые направляются через Черное море в российские порты, будут считать военными целями.

Об этом заявил спикер российского диктатора Дмитрий Песков, которого цитирует пропагандистское агентство РБК.

По его версии, «непредсказуемые действия и причастность к терактам» Киева якобы создают угрозу в этой области. Песков говорит, что в Москве анализируют заявление Украины в ответ на действия российских террористов, и хотят, чтобы их минобороны выработало рекомендации, «чтобы минимизировать опасность».

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20 июля Минобороны Украины предупредило, что с 21 июля будет считать все суда, следующие в российские порты в Черном море, а также в порты на временно оккупированных территориях, «перевозящими грузы военного назначения со всеми вытекающими рисками».

Так украинское ведомство ответило на угрозы России в адрес гражданских судов, которые будут направляться в украинские порты. 19 июля Москва заявила, что будет считать их «военными целями».

За два дня до этого РФ официально объявила о выходе из зерновой сделки, мотивировав это повторным подрывом Крымского моста, и отозвала гарантии безопасности судоходства в Черном море.

В тот же день президент Владимир Зеленский предложил продолжить работу зерновой сделки без участия россиян — совместно с Турцией и ООН. По данным СМИ, Украина создает временный альтернативный маршрут для экспорта продовольствия по Черному морю через территориальные воды Румынии.

