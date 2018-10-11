В Кремле прокомментировали аварию ракеты Союз, направлявшейся на МКС

На фоне аварии российской ракеты Союз, стартовавшей с космодрома Байконур к МКС, в администрации президент РФ Владимира Путина выразили удовлетворенность, что хоть системы безопасности носителя "сработали должным образом".
Об этом, комментируя происшествие, заявил спикер главы Кремля Дмитрий Песков.
"Слава Богу, космонавты живы, и это главное. Хорошо, что должным образом сработали системы безопасности и экипаж", - заявил он.
Ранее сообщалось, что во время старта ракеты Союз с космодрома Байконур произошла авария.
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