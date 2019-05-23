В Кремле прокомментировали анонс на BBC ток-шоу с карикатурой на Путина в качестве ведущего Сегодня, 12:52 775 Цей матеріал також доступний українською bbc.co.uk Шоу называется Вечер с Владимиром Путиным bbc.co.uk

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин не хочет походить на карикатуры и шаржи, которые на него рисуют.

Об этом пресс-секретарь главы Кремля сказал, комментируя анонс на BBC комедийного ток-шоу, ведущим которого будет выступать анимированная пародия на российского лидера.

«Про Путина много написано книг, нарисовано карикатур и создано кукол и шаржей. Президент не читал книг про себя и не смотрел на карикатуры. Он не хочет хоть в чем-то походить на них. Пусть эти карикатуры походят на него», — цитирует Пескова пропагандистский портал Говорит Москва.

Ранее британский телеканал BBC анонсировал комедийное ток-шоу Вечер с Владимиром Путиным, ведущим которого станет анимированная карикатура на российского президента.