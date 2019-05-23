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В Кремле прокомментировали анонс на BBC ток-шоу с карикатурой на Путина в качестве ведущего

Сегодня, 12:52
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В Кремле прокомментировали анонс на BBC ток-шоу с карикатурой на Путина в качестве ведущего - фото

bbc.co.uk

Шоу называется Вечер с Владимиром Путиным

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин не хочет походить на карикатуры и шаржи, которые на него рисуют.

Об этом пресс-секретарь главы Кремля сказал, комментируя анонс на BBC комедийного ток-шоу, ведущим которого будет выступать анимированная пародия на российского лидера.

«Про Путина много написано книг, нарисовано карикатур и создано кукол и шаржей. Президент не читал книг про себя и не смотрел на карикатуры. Он не хочет хоть в чем-то походить на них. Пусть эти карикатуры походят на него», — цитирует Пескова пропагандистский портал Говорит Москва.

Ранее британский телеканал BBC анонсировал комедийное ток-шоу Вечер с Владимиром Путиным, ведущим которого станет анимированная карикатура на российского президента.

Теги:   ВВС Великобритания Телевидение Шоу Карикатура Дмитрий Песков Владимир Путин

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