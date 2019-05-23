В Кремле прокомментировали анонс на BBC ток-шоу с карикатурой на Путина в качестве ведущего
Пресс-секретарь президента
РФ Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин не хочет походить на карикатуры и шаржи, которые на него рисуют.
Об этом пресс-секретарь главы Кремля сказал, комментируя анонс на BBC комедийного ток-шоу, ведущим которого будет выступать анимированная
пародия на российского лидера.
«Про Путина много
написано книг, нарисовано карикатур и создано кукол и шаржей. Президент не читал книг про себя и не смотрел на карикатуры. Он не хочет хоть в чем-то
походить на них. Пусть эти карикатуры походят на него», — цитирует Пескова
пропагандистский портал Говорит Москва.
Ранее британский
телеканал BBC анонсировал комедийное ток-шоу Вечер с Владимиром Путиным,
ведущим которого станет анимированная карикатура на российского президента.