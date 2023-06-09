В Кремле отреагировали на атаку БПЛА в Воронеже 9 июня, 12:18 Дмитрий Песков (Фото:Sputnik/Sergey Bobylev/Pool via REUTERS)

Дмитрий Песков, пресс-секретарь российского диктатора Владимира Путина, прокомментировал атаку дрона на Воронеж и в очередной раз обвинил Украину. Об этом сообщают росСМИ.

«Киевский режим продолжает атаки на объекты гражданской инфраструктуры, жилые дома. Деятельность киевского режима продолжается, мы с ней продолжаем борьбу», — соврал Песков.

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В пятницу, 9 июня, в Воронеже упал беспилотник, заявил губернатор области Александр Гусев. СМИ пишут, что он мог лететь в сторону аэродрома Балтимор, но врезался в окно жилого дома. Губернатор говорит о трех раненых.

Утром 30 мая Москву атаковали неизвестные беспилотники. По версии российских пропагандистов, БПЛА задели по меньшей мере три многоэтажных дома. Тогда в Подмосковье сбили более десяти беспилотников, большинство — в Истринском, Красногорском и Одинцовском районах.

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк, комментируя удар неизвестными беспилотниками по Москве, заявил, что дроны «хотят вернуться к своим создателям». Он подчеркнул, что Украина не имеет отношения к атаке.