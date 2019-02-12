В Кремле отказались комментировать слова Мадуро о закупках российских ракет
В Кремле отказались комментировать заявление президента
Венесуэлы Николаса Мадуро о намерениях приобрести российские системы противовоздушной
и противоракетной обороны.
"Я это оставлю без комментариев", - заявил
пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает ТАСС.
Напомним, что Николас Мадуро на церемонии
открытия военных учений 10 февраля 2019 года пообещал укрепить противовоздушную
систему страны.
В рамках учений ВВС Венесуэлы в северном штате
Миранда венесуэльские военные развернули ракеты класса земля-воздух 9М317 и переносной
зенитный ракетный комплекс Игла-С российского производства.