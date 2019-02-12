В Кремле отказались комментировать слова Мадуро о закупках российских ракет Вчера, 15:55 805 Цей матеріал також доступний українською Nicolás Maduro/Facebook Николасу Мадуро продемонстрировали одну из ракет Nicolás Maduro/Facebook

В Кремле отказались комментировать заявление президента Венесуэлы Николаса Мадуро о намерениях приобрести российские системы противовоздушной и противоракетной обороны.

"Я это оставлю без комментариев", - заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает ТАСС.

Напомним, что Николас Мадуро на церемонии открытия военных учений 10 февраля 2019 года пообещал укрепить противовоздушную систему страны.

В рамках учений ВВС Венесуэлы в северном штате Миранда венесуэльские военные развернули ракеты класса земля-воздух 9М317 и переносной зенитный ракетный комплекс Игла-С российского производства.