Маркос Клонизакис
Веганская или средиземноморская. Какая диета полезнее для здоровья
Елена Стяжкина
Туда нельзя мостов
Марина Лукьянова
Как сеть поглощает нас
Иван Яковина
Главная тайна режима Путина
Спецтема: Убийство Гандзюк Выборы президента Украины

В Кремле отказались комментировать слова Мадуро о закупках российских ракет

Вчера, 15:55
805
Цей матеріал також доступний українською

Nicolás Maduro/Facebook

Николасу Мадуро продемонстрировали одну из ракет

В Кремле отказались комментировать заявление президента Венесуэлы Николаса Мадуро о намерениях приобрести российские системы противовоздушной и противоракетной обороны.

"Я это оставлю без комментариев", - заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает ТАСС.

Напомним, что Николас Мадуро на церемонии открытия военных учений 10 февраля 2019 года пообещал укрепить противовоздушную систему страны.

В рамках учений ВВС Венесуэлы в северном штате Миранда венесуэльские военные развернули ракеты класса земля-воздух 9М317 и переносной зенитный ракетный комплекс Игла-С российского производства.

Теги:   Россия Дмитрий Песков Венесуэла Николас Мадуро

ВЫ МОЖЕТЕ: отправить другу написать в редакцию

Главное

События

Сегодня, 20:07

article_img
Украинского политзаключенного Балуха этапировали в СИЗО Симферополя
Политика

Вчера, 23:49

article_img
Пояснительную записку к проекту Мосийчука по Супрун готовили на компьютере нардепа Оппоблока - ЦПК
События

Сегодня, 18:32

article_img
Избиение активистов в Киеве: подозреваемый полицейский вышел из СИЗО и прокомментировал инцидент

Выбор редакции

Научпоп

Сегодня, 20:00

article_img
Возвращаемся на ковчег. Ученые прогнозируют полное исчезновение насекомых в течение века
События

Сегодня, 16:28

article_img
Искать и фиксировать. Как Украина может вернуть культурные ценности с оккупированных территорий
Страны

Сегодня, 15:03

article_img
Побеги, убийства и миллиарды Эль Чапо. Семь фактов о главном наркоторговце планеты, осужденном в США

Подписывайтесь на наш канал в Telegram

Самые интересные статьи и подборка важных новостей по вечерам

Подписаться