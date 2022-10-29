В РФ обсуждали ядерный удар по Германии перед нападением на Украину — Spiegel 29 октября, 11:26 В Кремле обсуждали ядерный удар по Германии перед вторжением в Украину (Фото:PeterDargatz/Pixabay)

За несколько недель до вторжения России в Украину в российской армии обсуждались сценарии ядерного удара по Германии. Западные спецслужбы перехватили радиосообщение ВМФ РФ по маневру на Балтийском море в конце прошлого года.

Об этом сообщает немецкое издание Spiegel.

Разведка сообщает, что речь шла о ядерных ударах по Германии с указанием трех целей: Берлин, авиабаза Соединенных Штатов Америки в Рамштайне и авиабаза Бюхель, где американская армия хранит ядерное оружие.

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Использование ядерного оружия обычно обсуждалось и отрабатывалось на военных учениях — это также происходило во время маневров НАТО. С ним не обязательно должна быть связана реальная опасность.

С другой стороны, эксперты считают, что россияне намеренно назвали цели, чтобы запугать Запад, потому что знали, что их прослушивают.

23 октября глава минобороны РФ Сергей Шойгу провел телефонные переговоры с французским, британским и турецким министрами обороны. Шойгу выражал «беспокойство» тем, что Украина якобы готовит «провокации» с применением «грязной бомбы». Позже Шойгу звонил министрам Китая и Индии и также распространял фейк о «грязную бомбу».

В Офисе президента и МИД Украины отвергли лживые обвинения Шойгу. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба провел переговоры с гендиректором МАГАТЭ Рафаэлем Гросси, и тот согласился направить специалистов на украинские мирные объекты, где, согласно фейкам российской пропаганды, разрабатывают «грязную бомбу».

Партнеры Украины подчеркнули, что не верят российским фейкам, но выразили обеспокоенность, что это может быть подготовкой РФ к «сделке под чужим флагом».