В Кремле уже обсудили, как «нарисовать» Путину результат на следующих выборах — СМИ 6 марта, 17:37 Путин хочет на следующих выборах в 2024-м году результат выше, чем на предыдущих (Фото:Thibault CamusPool via REUTERS)

Кремль требует обеспечить результат «кандидата от власти» на президентских выборах в России 2024 года выше, чем на прошлых.

На прошлой неделе это обсудили на семинаре для сотрудников внутриполитического блока Кремля, пишет прокремлевское издание РБК со ссылкой на источники.

«Обсуждалось пожелание — результат кандидата от власти, как и явка, должен быть выше, чем в 2018 году. Речь шла о том, чтобы результаты были „лучше, чем в ходе прошлой кампании“. При этом важен не столько показатель в процентах, сколько поддержка в абсолютных цифрах», — пишет издание.

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Президентские «выборы» в России должны состоятся 17 марта 2024-го года.

Участие в этих выборах Владимира Путина в Кремле назвали «базовым сценарием».

РБК не первый раз публикует информацию о пожеланиях Кремля на выборах. Перед выборами 2018 года издание сообщало, что Кремль ставил задачу получения за Владимира Путина 70% голосов при явке в те же 70%.

Российский ЦИК тогда «нарисовал» Путину 76,7% (56,4 млн голосов в абсолютных цифрах) при явке 67,5%.

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